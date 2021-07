Letta toglie gli alibi | ' Se tutti coerenti il ddl Zan passa'

(Di giovedì 8 luglio 2021) Se Italia Viva, M5s, Liberi e Uguali e Pd votano il disegno di legge il ddl zan,è stato chiaro: i voti per far approvare la legge ci sono e dire che non è così è chiaramente una menzogna.

Lo ha detto il segretario nazionale del Partito Democratico, Enrico, a margine della presentazione del suo libro 'Anima e cacciavite' (Edizioni Solferino), al Binario 7 di Monza a chi gli ...Alessandro De Angelis per https://www.huffingtonpost.it MATTEO RENZI ENRICOMEME Matteo Renzi, dica una parola chiara. Ormai è chiaro che il ddl Zan resterà così come è. Come voterà in Aula sugli emendamenti? La cosa chiara ...Se Italia Viva, M5s, Liberi e Uguali e Pd votano il disegno di legge il ddl zan, passa. Letta è stato chiaro: i voti per far approvare la legge ci sono e dire che non è così è chiaramente una menzogna ...(LaPresse) «Scriverò una lettera aperta a tutti i colleghi parlamentari, perché ascoltino l'invito al dialogo e all'unione che arriva dal Santo Padre, ...