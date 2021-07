Letta perde altri pezzi: il voto sul Ddl Zan e l’imboscata al segretario. La farsa del Pd (Di giovedì 8 luglio 2021) Non solo il senatore dem Mino Taricco, il primo a dichiarare apertamente – dall’interno del Pd – che non voterà gli articoli 1 e 4 del Ddl Zan -, adesso il partito guidato da Enrico Letta perde altri pezzi, e la conta sul voto in Aula comincia a mettere davvero paura. C’è chi maligna ipotizzando che il Ddl Zan possa essere l’occasione buona per fare lo sgambettone proprio al neosegretario e liberarsi di lui, dopo i diversi flop inanellati dal Pd sotto la sua gestione. Non ultimo il sorpasso della Meloni e il crollo nei sondaggi. Inoltre, in molti rimproverano a Letta il ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 8 luglio 2021) Non solo il senatore dem Mino Taricco, il primo a dichiarare apertamente – dall’interno del Pd – che non voterà gli articoli 1 e 4 del Ddl Zan -, adesso il partito guidato da Enrico, e la conta sulin Aula comincia a mettere davvero paura. C’è chi maligna ipotizzando che il Ddl Zan possa essere l’occasione buona per fare lo sgambettone proprio al neoe liberarsi di lui, dopo i diversi flop inanellati dal Pd sotto la sua gestione. Non ultimo il sorpasso della Meloni e il crollo nei sondaggi. Inoltre, in molti rimproverano ail ...

