L'esplosione a Dubai che ha fatto tremare i grattacieli | VIDEO

Una fortissima esplosione oggi ha scosso nella notte Dubai, facendo tremare edifici e grattacieli e creando panico nella popolazione. A provocarla, secondo le prime informazioni, l'incendio di una portacontainer nel porto Jebel Ali, uno dei più grandi al mondo. Non si registrerebbero vittime e l'incendio sarebbe sotto controllo.

Qui il filmato che mostra come l'incendio della portacontainer nel porto della città fosse visibile anche a grande distanza: This was the explosion ...

