L’esperto Bevilacqua: “in Brasile opportunità per imprese italiane” (Di giovedì 8 luglio 2021) “Sono numerose le opportunità per le imprese italiane in Brasile, un paese che non si è mai fermato neanche durante i momenti più difficili della pandemia, specialmente quanto ad opere strategiche. Dalle infrastrutture autostradali, a quelle portuali ed aeroportuali passando fino a quelle ferroviarie ci sono spazi da cogliere per imprese estere e in particolare per le aziende italiane che hanno già ottime esperienze e che potrebbero migliorare il ‘peso specifico’ rispetto ad altri competitors europei”. Ad affermarlo è Nunzio Bevilacqua giurista di impresa e esperto di ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 luglio 2021) “Sono numerose leper lein, un paese che non si è mai fermato neanche durante i momenti più difficili della pandemia, specialmente quanto ad opere strategiche. Dalle infrastrutture autostradali, a quelle portuali ed aeroportuali passando fino a quelle ferroviarie ci sono spazi da cogliere perestere e in particolare per le aziendeche hanno già ottime esperienze e che potrebbero migliorare il ‘peso specifico’ rispetto ad altri competitors europei”. Ad affermarlo è Nunziogiurista di impresa e esperto di ...

Advertising

fisco24_info : L'esperto Bevilacqua: 'in Brasile opportunità per imprese italiane': 'Sono numerose le opportunità per le imprese i… -

Ultime Notizie dalla rete : L’esperto Bevilacqua L'esperto Bevilacqua: "in Brasile opportunità per imprese italiane" Adnkronos