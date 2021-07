L'esordio di Mourinho: "La Roma è dei romanisti, non mia" (Di giovedì 8 luglio 2021) AGI - "Non voglio la Roma di Mourinho. Voglio la Roma dei Romanisti. Io sono uno in più, niente di più". Così José Mourinho, neo allenatore della Roma calcio, rispondendo alle domande dei giornalisti nel corso della presentazione presso la Terrazza Caffarelli, al Campidoglio, centro della Capitale. "Dal punto di vista oggettivo, pragmatico: obiettivo è prima partita ufficiale. La vogliamo vincere. Poi si passa al secondo obbiettivo. Questa squadra ogni giorno deve essere meglio" ha aggiunto, spiegando che è "l'allenatore della Roma, nulla di più. C'è tanto da fare qui. ... Leggi su agi (Di giovedì 8 luglio 2021) AGI - "Non voglio ladi. Voglio ladeinisti. Io sono uno in più, niente di più". Così José, neo allenatore dellacalcio, rispondendo alle domande dei giornalisti nel corso della presentazione presso la Terrazza Caffarelli, al Campidoglio, centro della Capitale. "Dal punto di vista oggettivo, pragmatico: obiettivo è prima partita ufficiale. La vogliamo vincere. Poi si passa al secondo obbiettivo. Questa squadra ogni giorno deve essere meglio" ha aggiunto, spiegando che è "l'allenatore della, nulla di più. C'è tanto da fare qui. ...

