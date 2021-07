Leonardo-Snam, partnership su innovazione e sicurezza dell’industria energetica (Di giovedì 8 luglio 2021) (Teleborsa) – Leonardo e Snam hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) per collaborare a soluzioni che supportino l’innovazione e la sostenibilità dell’industria energetica. La partnership, di durata triennale, avrà un particolare focus su digitalizzazione, monitoraggio, sicurezza fisica e cyber dei processi, delle reti e delle infrastrutture, oltre che sullo sviluppo dell’economia dell’idrogeno. “L’accordo rientra nell’alveo delle nostre roadmap di sviluppo tecnologico e di mercato identificate nel piano strategico Be Tomorrow – Leonardo 2030, ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 8 luglio 2021) (Teleborsa) –hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) per collaborare a soluzioni che supportino l’e la sostenibilità. La, di durata triennale, avrà un particolare focus su digitalizzazione, monitoraggio,fisica e cyber dei processi, delle reti e delle infrastrutture, oltre che sullo sviluppo dell’economia dell’idrogeno. “L’accordo rientra nell’alveo delle nostre roadmap di sviluppo tecnologico e di mercato identificate nel piano strategico Be Tomorrow –2030, ...

