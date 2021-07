Leonardo e Snam uniscono le energie. L’intesa all’insegna della sostenibilità (Di giovedì 8 luglio 2021) Un’industria energetica più sostenibile, sicura e digitale. È questo l’obiettivo delL’intesa siglata oggi da Leonardo e Snam, che collaboreranno per sviluppare le rispettive competenze tecnologiche tra sicurezza, monitoraggio ed efficienza operativa. Il memorandum of understanding guarda anche all’economia dell’idrogeno, uno degli elementi centrali per raggiungere gli obiettivi europei de decarbonizzazione. “UNIRE LE energie” “L’accordo rientra nell’alveo delle nostre roadmap di sviluppo tecnologico e di mercato identificate nel piano strategico Be Tomorrow – Leonardo 2030, improntato a una crescita ... Leggi su formiche (Di giovedì 8 luglio 2021) Un’industria energetica più sostenibile, sicura e digitale. È questo l’obiettivo delsiglata oggi da, che collaboreranno per sviluppare le rispettive competenze tecnologiche tra sicurezza, monitoraggio ed efficienza operativa. Il memorandum of understanding guarda anche all’economia dell’idrogeno, uno degli elementi centrali per raggiungere gli obiettivi europei de decarbonizzazione. “UNIRE LE” “L’accordo rientra nell’alveo delle nostre roadmap di sviluppo tecnologico e di mercato identificate nel piano strategico Be Tomorrow –2030, improntato a una crescita ...

