L’emendamento della maggioranza che smantella la legge grillina

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 8 luglio 2021) I contratti a tempo determinato potranno essere regolati dai contratti collettivi. Il governo Draghi – scrive Il Sole 24 Ore – ha aperto alla prima vera modifica al decreto dignità voluto dai Cinque Stelle, dopo che anche gli ultimi dati Istat hanno certificato come il motoreripartenza post Covid siano di fatto solo i rapporti di lavoro a tempo. Eliminare i paletti introdotti dai grillini con il sogno dell’abolizionepovertà non è più rinviabile. Da qui la novità, che si trova in un emendamento al decreto sostegni bis, condiviso dall’esecutivo, e approvato ieri in Parlamento. La norma rimanda alla possibilità per i contratti collettivi di ...