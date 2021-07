Lele Adani lascia Sky Sport: prossima destinazione, DAZN (Di giovedì 8 luglio 2021) L’assegnazione dei diritti di Serie A per il prossimo triennio – con 10 partite a DAZN di cui 7 in esclusiva e tre in co-esclusiva con Sky – rivoluzionerà il mercato di telecronisti e commentatori. Ieri sera – sul finale della partita tra Inghilterra e Danimarca – con gli inglesi che vincono ai supplementari e sfideranno l’Italia nell’atto decisivo, c’è stato di fatto un addio eccellente. Lele Adani lascia Sky Sport dopo un decennio: ” “Orgoglioso che una partita così, con te (a Trevisani), sia stata la mia ultima telecronaca targata Sky Sport“. Dunque, dopo un decennio ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 8 luglio 2021) L’assegnazione dei diritti di Serie A per il prossimo triennio – con 10 partite adi cui 7 in esclusiva e tre in co-esclusiva con Sky – rivoluzionerà il mercato di telecronisti e commentatori. Ieri sera – sul finale della partita tra Inghilterra e Danimarca – con gli inglesi che vincono ai supplementari e sfideranno l’Italia nell’atto decisivo, c’è stato di fatto un addio eccellente.Skydopo un decennio: ” “Orgoglioso che una partita così, con te (a Trevisani), sia stata la mia ultima telecronaca targata Sky“. Dunque, dopo un decennio ...

Advertising

ZZiliani : Al minuto 120 segna un gol inatteso anche Lele #Adani che annuncia, agghiacciando #Trevisani, che non dice parola,… - ImpieriFilippo : RT @aza_calcio: ?? ULTIM'ORA: Lele #Adani lascia il suo lavoro da opinionista a #SkySport. - ImpieriFilippo : RT @BomberYellow46: Si confermano le indiscrezioni rilasciate da @NicoSchira, Lele #Adani lascia @SkySport. L’annuncio è stato fatto diret… - ImpieriFilippo : RT @ReTwitStorm_ita: Lele #Adani #Lascia Sky #Sport. L’#Annuncio in #Diretta ad Euro 2020 - ImpieriFilippo : RT @ZZiliani: Al minuto 120 segna un gol inatteso anche Lele #Adani che annuncia, agghiacciando #Trevisani, che non dice parola, di essere… -