Le ultime da Coverciano: Mancini valuta le condizioni degli Azzurri (Di giovedì 8 luglio 2021) Stefano Cantalupi fa il punto da Coverciano, dove la Nazionale di Roberto Mancini si allenerà in serata. Nel mirino la finale di Euro 2020 contro l'Inghilterra. Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 8 luglio 2021) Stefano Cantalupi fa il punto da, dove la Nazionale di Robertosi allenerà in serata. Nel mirino la finale di Euro 2020 contro l'Inghilterra.

Advertising

BiancoRinaldo : RT @RaiSport: Gli #Azzurri proseguono la preparazione a Coverciano in vista della finale di #EURO2020 di domenica sera a Wembley Tutte le… - Runaway_laputa : RT @RaiSport: Gli #Azzurri proseguono la preparazione a Coverciano in vista della finale di #EURO2020 di domenica sera a Wembley Tutte le… - an12frnc : RT @RaiSport: Gli #Azzurri proseguono la preparazione a Coverciano in vista della finale di #EURO2020 di domenica sera a Wembley Tutte le… - RaiSport : Gli #Azzurri proseguono la preparazione a Coverciano in vista della finale di #EURO2020 di domenica sera a Wembley… - zazoomblog : VIDEO Euro2020 l’agenda dell’Italia in vista della finale: ultime da Coverciano - #VIDEO #Euro2020 #l’agenda -