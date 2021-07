Lazio, Luis Alberto non si presenta alle visite: ha chiesto più giorni di vacanza (Di giovedì 8 luglio 2021) Luis Alberto non si è presentato ieri in Paideia per sottoporsi alle visite pre-ritiro. Lo spagnolo ha chiesto più giorni di vacanza alla Lazio Luis Alberto assente ingiustificato. Lo spagnolo era atteso in Paideia ieri sera, intorno alle 18, per sottoporsi alle visite mediche di rito prima della partenza, ma non si è visto nella sfilata di giocatori verso la clinica. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio SU Lazio NEWS ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 luglio 2021)non si èto ieri in Paideia per sottoporsipre-ritiro. Lo spagnolo hapiùdiallaassente ingiustificato. Lo spagnolo era atteso in Paideia ieri sera, intorno18, per sottoporsimediche di rito prima della partenza, ma non si è visto nella sfilata di giocatori verso la clinica. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS ...

Advertising

capuanogio : #Lazio alle prese con il caso Luis Alberto: lo spagnolo ha saltato ieri le visite mediche, ufficialmente per un per… - IoNascoQui : SECONDO GIORNO DI VISITE MEDICHE E TEST AL CENTRO ISOKINETIC PER GLI ELEMENTI DELLA LAZIO, C'E' UN PO' DI APPRENS… - LALAZIOMIA : Lazio, c'è subito un giallo: Luis Alberto non si è presentato alle visite - cmdotcom : #Lazio, c'è subito un giallo: #LuisAlberto non si è presentato alle visite - HyboriaLeague : RT @capuanogio: #Lazio alle prese con il caso Luis Alberto: lo spagnolo ha saltato ieri le visite mediche, ufficialmente per un permesso ch… -