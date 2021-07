Lazio | è il giorno di Hysaj | visite mediche per il terzino | FOTO

(Di giovedì 8 luglio 2021) Inizia a prendere forma ladi Maurizio Sarri. Dopo aver chiuso l’arrivo di Felipe Anderson, atteso a Roma nei prossimi giorni, oggi è arrivato nella Capitaleex Napoli richiesto espressamente dal neo allenatore biancoceleste. Il calciatore era svincolato, è arrivato quindi a Roma a parametro zero. Questa mattina ha svolto la prima parte dia Formello, per poi proseguire i test fisici alla clinica Paideia di Roma. La firma sul contratto arriverà nelle prossime ore, poifirmerà il contratto che lo legherà alla, prima di partire ...

Pronti, via. E alla Lazio c'è già il primo caso. Luis Alberto non si è presentato al raduno della squadra biancoceleste. ... Ma la società lo aveva invece convocato nel primo giorno del raduno perché ...L'obiettivo è questo, ogni giorno dobbiamo essere una squadra migliore'CRITICHE - 'I miei ultimi ... Se volete parlare di Juve di Max, Napoli di Spalletti o Lazio di Sarri va bene, ma Roma di Mourinho ...Esperienza, gol, tecnica e tanto cuore: Sabrina Marchese è pronta a vestire la maglia della Lazio e a portare in alto i colori biancocelesti. Dopo tre stagioni al Futsal Cagliari e 29 gol messi a segn ...