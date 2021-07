Lazio, al via l’era Sarri: domani la prima conferenza stampa (Di giovedì 8 luglio 2021) La Lazio è pronta a ripartire: domani 9 luglio, alle ore 12:00, presso la sala stampa del centro sportivo di Formello presenterà in conferenza stampa il nuovo mister Maurizio Sarri. Grande attesa per le dichiarazioni del tecnico toscano che è pronto a guidare i biancocelesti in questa sua nuova avventura in Italia. Intanto, sul fronte mercato, la Lazio ha chiuso per Hysaj (oggi le visite mediche) e si prepara ad accogliere anche Felipe Anderson. domani, 9 luglio alle ore 12:00, presso la sala stampa del centro sportivo della S.S. ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 8 luglio 2021) Laè pronta a ripartire:9 luglio, alle ore 12:00, presso la saladel centro sportivo di Formello presenterà inil nuovo mister Maurizio. Grande attesa per le dichiarazioni del tecnico toscano che è pronto a guidare i biancocelesti in questa sua nuova avventura in Italia. Intanto, sul fronte mercato, laha chiuso per Hysaj (oggi le visite mediche) e si prepara ad accogliere anche Felipe Anderson., 9 luglio alle ore 12:00, presso la saladel centro sportivo della S.S. ...

