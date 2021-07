Lazio, a breve l’ufficialità di Hysaj. Contratto da 1,8 milioni di euro (Di giovedì 8 luglio 2021) Elseid Hysaj sarà un nuovo giocatore della Lazio. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, l’ex Napoli firmerà un Contratto da 1,8 milioni di euro. Fonte foto (ZImbio) L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Lazio, le sanzioni per chi bara con i tamponi in Serie A La Juventus batte il Cagliari, il riepilogo del sabato di Serie A Probabili formazioni Borussia Dortmund-Lazio, Champions League Probabili formazioni Atalanta-Lazio, Coppa Italia Luis Alberto, sfida ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 8 luglio 2021) Elseidsarà un nuovo giocatore della. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, l’ex Napoli firmerà unda 1,8di. Fonte foto (ZImbio) L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::, le sanzioni per chi bara con i tamponi in Serie A La Juventus batte il Cagliari, il riepilogo del sabato di Serie A Probabili formazioni Borussia Dortmund-, Champions League Probabili formazioni Atalanta-, Coppa Italia Luis Alberto, sfida ...

Advertising

Sabrina70442637 : RT @GiulioMarini2: @adiconsum @CittadinidiTwtt @HelpConsumatori @ConsumForum @Newsinunclick @ultimenotizie @NotizieOggiCOM @AdiconsumCalabr… - GiulioMarini2 : @adiconsum @CittadinidiTwtt @HelpConsumatori @ConsumForum @Newsinunclick @ultimenotizie @NotizieOggiCOM… - fmessidoro : RT @GiovaQuez: D'Amato: “A breve nel Lazio sarà possibile prenotare sul portale anche la fascia d’età 12-16 anni per la vaccinazione con Pf… - infoitinterno : COVID, LAZIO: 58 CASI E 4 DECESSI. D'AMATO: 'A BREVE VACCINI PFIZER PER GIOVANI DA 12 A 16 ANNI' - LatinaBiz : Vaccino Nel breve periodo nel Lazio sarà possibile prenotare sul portale anche la fascia d’età 12-16 anni per la v… -