L' assassinio del presidente haitiano | arrestati 2 presunti killer | 4 uccisi

(Di giovedì 8 luglio 2021) IlMoise, assassinato in casa l'altra notte da un commando. La moglie delè stata trasferita in condizioni gravi a Miami. Nel Paese intanto è stato proclamato lo stato d'assedio ...

Ultime Notizie dalla rete : assassinio del

Nel Paese intanto è stato proclamato lo stato d'assedio per due settimane, mentre oggi si terrà una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza. Lo hanno dichiarato in una nota congiunta Brasile, Colombia, Cile, Ecuador, Guyana, Paraguay e Perù, in cui si afferma: 'Ci rammarichiamo e condanniamo l'assassinio del presidente di Haiti, Jovenel Moise.' E altre due sono state arrestate: si sta ipotizzando il coinvolgimento di forze straniere, ma per ora non ci sono certezze.