L'arbitro Makkelie massacrato dalla stampa italiana per il rigore concesso all'Inghilterra. Ogni anno e da decenni, davanti ai Calvarese, Orsato, Mazzoleni e Rocchi regna il silenzio. (Di giovedì 8 luglio 2021) L'arbitro Makkelie, ha concesso un rigore molto dubbio, per non dire inesistente, su Sterling. Il direttore di gara è stato massacrato dai media italiani. Gli stessi che non battono ciglio, Ogni anno e da decenni, davanti alle nefandezze di Calvarese, Orsato, Mazzoleni, Rocchi e compagnia bella. SIAMO ITALIANI Ogni TANTO I media Italiani durante gli europei riscoprono, l'orgoglio e si scagliano contro i colleghi spagnoli, che alla vigilia della partita ...

