L' appello a Boris Johnson | ' Non revocare tutte le restrizioni | si rischiano 100mila nuovi casi di Covid al giorno'

Ultime Notizie dalla rete : appello Boris L'appello dei medici a Johnson: "Fermi la riapertura, è un esperimento pericoloso" Si tratta di ''un esperimento pericoloso, illogico e anti etico' . Sono 122 i medici e gli scienziati che in una lettera pubblicata su Lancet chiedono al primo ministro britannico Boris Johnson di rivedere la sua decisione di revocare le restrizioni anti - Covid dal prossimo 19 luglio. Rischio di 100mila nuovi casi I medici sottolineano inoltre come la riapertura in coincidenza ...

