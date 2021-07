L’affondo di Renzi: “Sì all’obbligo vaccinale per i docenti. Io mi vaccinerò entro luglio” (Di giovedì 8 luglio 2021) "Non mi sono ancora vaccinato. Ho prenotato a luglio, sono perfettamente in regola. E aggiungo che io, a differenza di Salvini, sono per l'obbligo vaccinale almeno per alcune categorie, come ad esempio gli insegnanti". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 8 luglio 2021) "Non mi sono ancora vaccinato. Ho prenotato a, sono perfettamente in regola. E aggiungo che io, a differenza di Salvini, sono per l'obbligoalmeno per alcune categorie, come ad esempio gli insegnanti". L'articolo .

Advertising

Run_Man_ : RT @CalabrLuigi: Illustrissimo Renzi come mai non l'ha fatto prima???????????????????????????????????????????????????????????????????? L'af… - orizzontescuola : L’affondo di Renzi: “Sì all’obbligo vaccinale per i docenti. Io mi vaccinerò entro luglio” - CalabrLuigi : Illustrissimo Renzi come mai non l'ha fatto prima??????????????????????????????????????????????????????????????????… - valtaro : #DDL Zan, l'affondo di Provenzano: 'Renzi ha tradito il voto della Camera' - infoitinterno : DDL Zan, l'affondo di Provenzano: 'Renzi ha tradito il voto della Camera' -