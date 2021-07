Ladri nella casa del sindaco di Villongo | “È la terza volta | sono stanca e disperata”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 8 luglio 2021) “, nervosa,. È lache mi capita, le prime due fortunatamente avevano portato via poca roba, ma questami hanno tolto tutto”. Maria Ori Belometti, 70 anni,di, con la sua bicicletta gira per il paese ed è conosciuta da tutti, non solo per la carica di primo cittadino ma anche per la professione di medico che da sempre svolge. Eppure qualcuno l’ha presa di mira, perché per laentrati in azione in ...