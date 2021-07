L' accusa di Renzi | ' Fake news di Trump su di me | Conte lo assecondò con Servizi'

(Di giovedì 8 luglio 2021) "Io non so perchéimpiegò così tanto tempo per condannare, peraltro con toni soft, gli incidenti gravissimi di Washington. So però che nelle stesse ore dell'assalto al Campidoglio alcuni profili ...

Ultime Notizie dalla rete : accusa Renzi

... ma una complessa organizzazione che deve tutelare la sicurezza degli italiani e non assecondare la propaganda di partito come quella che porta Trump ad accusarci", "una fake news", ha aggiuntoLo scrive Matteonel suo ultimo libro "Controcorrente", a proposito delle accuse secondo le ... L'ovviamente è ridicola prima ancora che falsa. Di fatto avrei organizzato un'associazione a ...Siamo alla follia totale". Lo ha detto il leader di Iv Matteo Renzi in una video anticipazione del suo libro 'Contrcorrente' pubblicato su Fb. "Di fatto avrei organizzato un'associazione a delinquere ...Roberto Calderoli, vice presidente del Senato e leghista di lungo corso, assicura: “Ho già preparato il binocolo da cecchino sul ddl Zan. Non presenteremo 82 milioni di emendamenti, come fu per la rif ...