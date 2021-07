La Zanzara, Feltri si infuria con Parenzo e lo insulta: “Che te ne frega di come va a Libero? Pensa alla tua trasmissione tv che fa schifo” (Di giovedì 8 luglio 2021) Scontro incandescente tra Vittorio Feltri e David Parenzo nel corso della trasmissione “La Zanzara” (Radio24). Il fondatore di Libero, che nei primi minuti risponde con toni goliardici agli sfottò di Parenzo sulla sua candidatura alle elezioni comunali di Milano per Fratelli d’Italia, si infuria irrimediabilmente quando gli vengono chiesti lumi sui suoi rapporti non idilliaci con Alessandro Sallusti, attuale direttore responsabile della testata di Angelucci. Feltri risponde alla domande di Giuseppe Cruciani su quello che farebbe a Milano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Scontro incandescente tra Vittorioe Davidnel corso della“La” (Radio24). Il fondatore di, che nei primi minuti risponde con toni goliardici agli sfottò disulla sua candidatura alle elezioni comunali di Milano per Fratelli d’Italia, siirrimediabilmente quando gli vengono chiesti lumi sui suoi rapporti non idilliaci con Alessandro Sallusti, attuale direttore responsabile della testata di Angelucci.rispondedomande di Giuseppe Cruciani su quello che farebbe a Milano ...

