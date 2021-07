La variante delta flagella il Giappone: le Olimpiadi di Tokyo senza pubblico (Di giovedì 8 luglio 2021) Si temeva e ala fine è successo. Ma forse non c'era altra scelta con l'imperversare della variante molto più contagiosa e resistente ai vaccini delta e una campagna vaccinale che ha raggiunto solo una ... Leggi su globalist (Di giovedì 8 luglio 2021) Si temeva e ala fine è successo. Ma forse non c'era altra scelta con l'imperversare dellamolto più contagiosa e resistente ai vaccinie una campagna vaccinale che ha raggiunto solo una ...

Advertising

petergomezblog : Variante Delta, appello di 122 scienziati a Johnson: “Togliere tutte le restrizioni è un esperimento pericoloso e i… - petergomezblog : Vaccini, l’allarme di Gimbe: “Quasi 6 milioni di over 60 a rischio variante Delta. Serve una strategia per chiamare… - MediasetTgcom24 : Variante Delta spaventa la Gran Bretagna, picco di 28mila nuovi casi | Festa in un locale a Codogno: scoppia focola… - QuestoTizio : RT @byoblu: Secondo il rapporto pubblicato dal Ministero della Salute inglese, i deceduti per variante Delta dal primo febbraio al 21 giugn… - ilVergaro : RT @molumbe: Il Covid si sta evolvendo verso una forma più diffusiva e meno aggressiva, come avevano pronosticato all'inizio i veri esperti… -