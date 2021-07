La triste storia di Gettr, il social pro-Trump invaso dal porno (Di giovedì 8 luglio 2021) Pensato e creato da Jason Miller, ex consigliere del tycoon, la piattaforma mostra tutti i suoi difetti, non solo di sicurezza I repubblicani scommettono su un nuovo portale social che appoggi Donald Trump ma, ad oggi, è un fallimento Leggi su it.mashable (Di giovedì 8 luglio 2021) Pensato e creato da Jason Miller, ex consigliere del tycoon, la piattaforma mostra tutti i suoi difetti, non solo di sicurezza I repubblicani scommettono su un nuovo portaleche appoggi Donaldma, ad oggi, è un fallimento

