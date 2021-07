“La tengono segregata da qualche parte” Saman Abbas è viva, spunta una nuova pista. Le parole del fidanzato (Di giovedì 8 luglio 2021) La trasmissione Chi l’ha visto? continua a occuparsi della scomparsa di Saman Abbas, la ragazza pakistana scomparsa da qualche mese e della cui morte sono sospettati i genitori, due cugini e uno zio. Ordine di estradizione I genitori, Shabar Abbas e Nazia Shaheen, al momento risultano irrintracciabili nel loro paese in Pakistan verso cui sono scappati, ma sono stati inseriti nella banca dati dell’Interpol e verranno estradati appena saranno presi; all’inizio avevano detto di essersi recati lì per assistere un familiare malato e affermando che avrebbero fatto ritorno i primi giorni di giugno, ma di fatto da ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 8 luglio 2021) La trasmissione Chi l’ha visto? continua a occuparsi della scomparsa di, la ragazza pakistana scomparsa damese e della cui morte sono sospettati i genitori, due cugini e uno zio. Ordine di estradizione I genitori, Shabare Nazia Shaheen, al momento risultano irrintracciabili nel loro paese in Pakistan verso cui sono scappati, ma sono stati inseriti nella banca dati dell’Interpol e verranno estradati appena saranno presi; all’inizio avevano detto di essersi recati lì per assistere un familiare malato e affermando che avrebbero fatto ritorno i primi giorni di giugno, ma di fatto da ...

