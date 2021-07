La Talpa | la nuova edizione sarà condotta da Chiara Ferragni?

(Di giovedì 8 luglio 2021) Da qualche giorno, Mediaset ha confermato il ritorno de La. Dopo le voci dell’approdo del reality a Netflix, Pier Silvio Berlusconi ha sorpreso tutti annunciando di aver bruciato la concorrenza e di aver riportato il programma a casa per sei edizioni. Ecco quindi che sono partiti i primi interrogativi. Il primo riguardo la conduzione. Stando a quanto emerso dal web, un nuovo nome sarebbe stato accostato al timone. Stiamo parlando diche, però, sarebbe corteggiata anche dalla Rai. La: il ritorno inaspettato a Mediaset Per un anno intero erano spuntate le voci del possibile ritorno de La ...

VitaDiLeoG : RT @nonmuntoni: oddio ragazzi hanno annunciato la nuova conduttrice de la talpa 2022 - machefredfa2 : RT @nonmuntoni: oddio ragazzi hanno annunciato la nuova conduttrice de la talpa 2022 - nonmuntoni : oddio ragazzi hanno annunciato la nuova conduttrice de la talpa 2022 - Lucadellisanti : Cecilia capriotti subito nella nuova Talpa che fa Chic! - DavideMoschetti : @GiusCandela Basta non ce la ritroviamo alla nuova edizione de la talpa.. che è di Paola. -

In tanto si mormora chi potrebbe essere la nuova conduttrice della Talpa e stando a quanto emerso Paola Perego avrebbe già espresso la sua disponibilità per presentare il programma.