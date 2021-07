La sofferenza del Po: portata ridotta del 30%. “Stagionalità azzerata dai cambiamenti climatici”. Agricoltura in difficoltà: “Facciamo tesoro della poca acqua che ci rimane” – video (Di giovedì 8 luglio 2021) “Il Po è in sofferenza, dobbiamo portargli rispetto”. Il signor Giuliano viene a pescare sullo spiaggione di Boretto, in provincia di Reggio Emilia, da sempre. Una volta questa striscia di sabbia sul ‘Grande Fiume’ “era grande la metà”. Ma quest’anno il corso d’acqua più lungo d’Italia vive una situazione di grande stress idrico. A giugno la portata è calata fino al 30% in diverse zone del bacino padano. Ma anche i sottobacini non stanno meglio a causa delle alte temperature registrate nelle ultime settimane con massime di 32-34°C, tra 1 e 3°C superiori al clima degli ultimi 20 anni. “Questi fenomeni stanno diventando sempre più frequenti” ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) “Il Po è in, dobbiamo portargli rispetto”. Il signor Giuliano viene a pescare sullo spiaggione di Boretto, in provincia di Reggio Emilia, da sempre. Una volta questa striscia di sabbia sul ‘Grande Fiume’ “era grande la metà”. Ma quest’anno il corso d’più lungo d’Italia vive una situazione di grande stress idrico. A giugno laè calata fino al 30% in diverse zone del bacino padano. Ma anche i sottobacini non stanno meglio a causa delle alte temperature registrate nelle ultime settimane con massime di 32-34°C, tra 1 e 3°C superiori al clima degli ultimi 20 anni. “Questi fenomeni stanno diventando sempre più frequenti” ...

