La settimana corta a parità  di stipendio funziona |  i risultati del più lungo esperimento al mondo

Advertising

SkyTG24 : Il programma pilota ha previsto 4 giorni lavorativi, senza alcuna riduzione dello stipendio: - sole24ore : Settimana corta a paga piena, l’Islanda brinda al successo - TTNHEC : RT @Lore_Magnifico: Ma qui, nel mitico nordest, il modello sarà sempre 'devi morire lavorando': spremuti 10 ore al giorno, 6 giorni la sett… - Alessio90568757 : RT @lombardiano18: - RenatoMaiaron : Settimana corta a paga piena, l’Islanda brinda al successo - Il Sole 24 ORE -

Ultime Notizie dalla rete : settimana corta

'Questo studio mostra che la più grande prova al mondo di unalavorativa piùnel settore pubblico è stata sotto tutti i punti di vista un successo travolgente', ha detto Will Stronge, ...Agricoltura in difficoltà: 'Facciamo tesoro della poca acqua che ci rimane' - video 'Questo studio mostra che la più grande prova al mondo di unalavorativa piùnel settore pubblico è ...Un esperimento condotto in Islanda su 2.500 dipendenti conferma che lavorare quattro giorni a settimana non fa diminuire produttività. Effetto domino?Dalla Spagna alla Nuova Zelanda In realtà, l’esperimento islandese non è l’unico. Altre prove sulla settimana corta sono ora in corso in tutto il mondo, dalla Spagna alla Nuova Zelanda, dove la ...