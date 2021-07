La serie di Monsters & Co. espande l’universo Pixar ma senza entusiasmare (Di giovedì 8 luglio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=qAPNFrZDhjQ Uno dei titoli più di successo della Pixar, casa d’animazione nota per l’acclamazione universale di praticamente ogni suo lavoro, è sicuramente Monsters & Co.: uscito nel 2001, il film si concludeva con la scoperta che, per approvvigionare la centrale elettrica di Mostropoli, i mostri protagonisti non dovevano più spaventare i bambini, considerate creature tossiche e pericolose, ma ottenevano migliori risultati facendoli ridere. Una conclusione intelligente e poetica che viene ripresa ora da Monsters & Co.: La serie – Lavori in corso (in ... Leggi su wired (Di giovedì 8 luglio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=qAPNFrZDhjQ Uno dei titoli più di successo della, casa d’animazione nota per l’acclamazione universale di praticamente ogni suo lavoro, è sicuramente; Co.: uscito nel 2001, il film si concludeva con la scoperta che, per approvvigionare la centrale elettrica di Mostropoli, i mostri protagonisti non dovevano più spaventare i bambini, considerate creature tossiche e pericolose, ma ottenevano migliori risultati facendoli ridere. Una conclusione intelligente e poetica che viene ripresa ora da; Co.: La– Lavori in corso (in ...

Advertising

nerdylandit : RT @DisneyPlusIT: Spaventi OUT ?? Risate IN ?? Preparatevi a ridere a crepapelle con i primi due episodi di Monsters & Co. La serie - Lavori… - Stay_Nerd : Monsters & Co. La serie – Lavori in corso: Disney torna a Mostropoli - here_forOt5 : devo anche vedere la serie di Monsters & Co. io non- - lysztomania_ : Hanno fatto la serie tv su monsters and co???????? - Dorian221190 : RT @DisneyPlusIT: Spaventi OUT ?? Risate IN ?? Preparatevi a ridere a crepapelle con i primi due episodi di Monsters & Co. La serie - Lavori… -