La Samnium Symphony Orchestra porta la musica classica al Teatro Romano

Benevento – Al Teatro Romano di Benevento il prossimo 15 luglio ci sarà l'evento dell'Orchestra giovanile "Samnium Symphony Orchestra". Guidati dal maestro Arturo Armellino una selezione di 40 giovani musicisti porteranno in scena la musica classica. La conferenza stampa di presentazione si è svolta questa mattina per illustrare uno dei concerti pianistici più eseguiti al mondo, quello di Tchaikovsky, il concerto per Pianoforte e Orchestra N.1 in Sibemolle minore eseguito dal pianista Luigi Borzillo.

Ultime Notizie dalla rete : Samnium Symphony Samnium Symphony Orchestra in concerto a sostegno dei progetti di Afmal (06/07/2021) È in programma il 17 luglio alle ore 21 nella suggestiva location del Teatro Romano di Ostia Antica , Roma, la seconda tappa della tournée europea della Samnium Symphony Orchestra. In programma il concerto per pianoforte e orchestra n. 1 in si bemolle minore, op. 23 di Tchaikovsky e la Sinfonia n. 3 in la minore, op. 56 'Scozzese' di Mendelssohn Il ...

Presentazione della "Samnium Symphony Orchestra" Giovedì 8 luglio 2021 - alle ore 11,00 al Teatro Romano di Benevento sarà presentata la tournée dell'Orchestra giovanile "Samnium Symphony Orchestra" diretta dal M° Arturo Armellino che gode del sostegno di numerose organizzazioni nazionali ed internazionali. A formare l'Orchestra Samnium sono oltre 40 musicisti ...

Samnium Symphony Orchestra in concerto a sostegno dei progetti di Afmal Vita VERGA:” IL CONSERVATORIO SOSTERRA’ IL CONCERTO DELLA SAMNIUM SYMPHONY ORCHESTRA”. VIDEO Il presidente del Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento Antonio Verga ai microfoni di TV7 ha mostrato grande interesse per l’iniziativa artistica del 15 luglio in programma al Teatro Romano che ...

TEATRO ROMANO. IN SCENA IL 15 LUGLIO L’ORCHESTRA GIOVANILE “SAMNIUM SYMPHONY ORCHESTRA”. VIDEO Conferenza stampa di presentazione di un importante tappa in programma il 15 luglio al Teatro Romano di Benevento dell’Orchestra giovanile “Samnium Symphony Orchestra” diretta dal Maestro Arturo Armel ...

