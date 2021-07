La Roma comunica le amichevoli estive: non c’è la Reggina (per ora) (Di giovedì 8 luglio 2021) Non c’è la Reggina nella prima parte del programma di amichevoli comunicate ufficialmente dalla Roma Le prime indiscrezioni dagli ambienti Romani, le successive conferme dai media nazionali: la Reggina avrebbe dovuto giocare l’amichevole di lusso con la Roma di Mourinho il 18 luglio a Trigoria. Questa la certezza, nonostante non filtrasse comunicazione ufficiale da casa amaranto. E’ arrivata, l’ufficialità, da parte dei giallorossi, e la squadra di Aglietti non c’è. O perlomeno non c’è il 18 luglio. “In vista dell’inizio della stagione 2021-22 è ... Leggi su cityroma (Di giovedì 8 luglio 2021) Non c’è lanella prima parte del programma dite ufficialmente dallaLe prime indiscrezioni dagli ambientini, le successive conferme dai media nazionali: laavrebbe dovuto giocare l’amichevole di lusso con ladi Mourinho il 18 luglio a Trigoria. Questa la certezza, nonostante non filtrassezione ufficiale da casa amaranto. E’ arrivata, l’ufficialità, da parte dei giallorossi, e la squadra di Aglietti non c’è. O perlomeno non c’è il 18 luglio. “In vista dell’inizio della stagione 2021-22 è ...

La Roma comunica le amichevoli estive: non c'è la Reggina (per ora)

Non c'è la Reggina nella prima parte del programma di amichevoli comunicate ufficialmente dalla Roma Le prime indiscrezioni dagli ambienti romani, le successive conferme dai media nazionali: la Reggin ...

