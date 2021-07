La riforma della giustizia arriva in Cdm | ecco cosa prevede la proposta della ministra Cartabia

(Di giovedì 8 luglio 2021) Il tira e molla sul ddl Zan forse ha attratto più attenzioni dell’opinione pubblica, ma se c’è una mediazione davvero delicata per il prosieguo dell’attività di governo è quella sulladel processo penale. La, Marta, ha passato le ultime settimane a cercare un compromesso con i grillini per far digerire loro un testo che, in parte, mitiga gli effettiBonafede. Unabandiera dell’ex ministro e del Movimento 5 stelle che, sin dalle origini, ha fatto ...

marcotravaglio : La riforma Bonafede della prescrizione ha un pregio fondamentale: crea un automatismo che espropria gli avvocati e… - fattoquotidiano : Una riforma opposta a quella che chiedeva l’Europa, processi più lunghi e impunità: gli effetti della nuova prescri… - petergomezblog : Una riforma opposta a quella che chiedeva esplicitamente l’Europa, processi più lunghi e più impunità: gli effetti… - Guido17595958 : RT @Blowjoint: @EnricoLetta Esattamente, è ora l'occasione di riformare la giustizia in Italia: abbiamo il sistema penale più sovraffollato… - melo_1970 : RT @Giusylo3: ??#AllertaMedia Alcuni Tg a proposito della riforma della giustizia hanno appena detto che ce lo chiede l’Europa!!! Falso!!!… -

...in carcere - evidenzia il legale - può mettere a rischio lo sviluppopersonalità che è ancora 'in fierì, con il conseguente risultato di degradarli e desocializzarli. Confidiamo in una...A far sentire la propria voce a favore, invece, il segretario del Pd Enrico Letta : 'Dopo trent'anni di scontro politico sulla giustizia questa è la volta buona , siamo convinti di ...Sarebbe questo, a quanto apprende l’Adnkronos, il contenuto della mediazione raggiunta. Si va quindi verso il voto favorevole del M5S alla riforma Cartabia, con possibilità ulteriori di miglioramenti ...E l’attenzione del leader della Lega si concentra in particolare sulla riforma della giustizia e sul Ddl Zan. La ricetta sul Ddl Zan: “Togliere 2-3 passaggi divisivi”. Del delicato tema sul Ddl Zan, ...