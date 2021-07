La polizia salva 20enne tunisina segregata in casa. Il padre era già stato denunciato da un’altra figlia (Di giovedì 8 luglio 2021) A dare l’allarme è stata un’amica. Così la polizia è riuscita a rintracciare e liberare una ragazza tunisina di 20 anni, segregata in casa dai genitori. La vicenda si è verificata a Mantova e, per l’ennesima volta, mentre ancora si cerca il corpo di Saman Abbas, porta all’attenzione pubblica la condizione delle ragazze figlie di famiglie immigrate in Italia. La polizia salva la ragazza tunisina segregata dai genitori Arrivati a casa della giovane, i poliziotti hanno parlato con la ragazza, che si è detta terrorizzata dal fatto che i suoi ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 8 luglio 2021) A dare l’allarme è stata un’amica. Così laè riuscita a rintracciare e liberare una ragazzadi 20 anni,indai genitori. La vicenda si è verificata a Mantova e, per l’ennesima volta, mentre ancora si cerca il corpo di Saman Abbas, porta all’attenzione pubblica la condizione delle ragazze figlie di famiglie immigrate in Italia. Lala ragazzadai genitori Arrivati adella giovane, i poliziotti hanno parlato con la ragazza, che si è detta terrorizzata dal fatto che i suoi ...

