La missione Usa in Afghanistan finirà il 31 agosto. Biden: «Non manderò un’altra generazione di americani in guerra» (Di giovedì 8 luglio 2021) Poco meno di una settimana fa, il presidente statunitense Joe Biden aveva ribadito che, come annunciato nei mesi scorsi, «il ritiro delle truppe Usa dall’Afghanistan è in corso ma non sarà concluso nei prossimi giorni». E se tempo addietro si ipotizzava che il ritiro delle truppe statunitensi potesse concludersi l’11 settembre, nel ventesimo anniversario dell’attacco alle Torri gemelle da parte di al Qaida, il presidente Joe Biden, oggi, ha dichiarato che la missione «si chiuderà il prossimo 31 agosto». Nel suo discorso, Biden ha detto che gli Stati Uniti «non sono andati in ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 luglio 2021) Poco meno di una settimana fa, il presidente statunitense Joeaveva ribadito che, come annunciato nei mesi scorsi, «il ritiro delle truppe Usa dall’è in corso ma non sarà concluso nei prossimi giorni». E se tempo addietro si ipotizzava che il ritiro delle truppe statunitensi potesse concludersi l’11 settembre, nel ventesimo anniversario dell’attacco alle Torri gemelle da parte di al Qaida, il presidente Joe, oggi, ha dichiarato che la«si chiuderà il prossimo 31». Nel suo discorso,ha detto che gli Stati Uniti «non sono andati in ...

