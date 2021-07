"La Meloni è la migliore, non solo del Parlamento". Feltri, atto di fedeltà e confessione: "Perché mi candido" (Di giovedì 8 luglio 2021) Ebbene sì, mi sono candidato per le comunali di Milano, e non mi sembra una cosa eccezionale, eppure vedo che i media si interessano tanto della mia scelta. Sarò capolista di Fratelli d'Italia e, a Dio piacendo, diventerò consigliere, non presidente della Repubblica, con calma e gesso. Vi spiego Perché ho entusiasticamente accettato di buttarmi nella mischia elettorale. Confesso ai lettori di Libero di avere sempre avuto una spiccata simpatia e ammirazione per Giorgia Meloni, della quale sono diventato un sostenitore. Lei è brava, condivido le sue opinioni improntate a coerenza e sincerità. Pertanto non ho resistito alla tentazione di accettare la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Ebbene sì, mi sono candidato per le comunali di Milano, e non mi sembra una cosa eccezionale, eppure vedo che i media si interessano tanto della mia scelta. Sarò capolista di Fratelli d'Italia e, a Dio piacendo, diventerò consigliere, non presidente della Repubblica, con calma e gesso. Vi spiegoho entusiasticamente accettato di buttarmi nella mischia elettorale. Confesso ai lettori di Libero di avere sempre avuto una spiccata simpatia e ammirazione per Giorgia, della quale sono diventato un sostenitore. Lei è brava, condivido le sue opinioni improntate a coerenza e sincerità. Pertanto non ho resistito alla tentazione di accettare la ...

Advertising

d_meloni : @RaiSport @RaiUno @RaiPlay Per cortesia, regalateci @katia_serra per la finale. Tra i commentatori proposti forse l… - scultiespeast : RT @Tiziano2675: @elio_vito @raff_nap Da uomo di sinistra lei ora mi da qualche speranza che possa esistere una destra migliore di quella d… - AntonioScafuro4 : 07/07/2021, Mercato San Severino solo la frutta migliore, 'PESCHCE' e 'Meloni ZUCHCERINO'...???? - CristianoLomon1 : @Corriere Come ha detto la Meloni? Loro hanno la classe dirigente migliore? Ammazza oh - ItaTvfan : @antoM0u ..............NO ....in questo caso #Fedez e #Ferragni hanno fatto BENISISMO parlare. E ancora una volta… -