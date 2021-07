La malattia di Raffaella Carrà | Barbara Boncompagni spiega perchè non ne parlava

(Di giovedì 8 luglio 2021) Ha scelto di andare via in punta di piedi come solo i grandi sanno fare anche se il vuoto che lascia è così grande che è impossibile non “far rumore”. Non ci abbiamo quasi creduto, neppure le persone che erano vicine a, se non gli amici più stretti e i parenti, sapevano quello che stava succedendo. Disi era persino parlato come candidata perfetta per l’Eurovision Song Contest 2022, nessuno immaginava quello che la show girl stava vivendo. E chissà che cosa ha pensatoleggendo tutti gli apprezzamenti che le venivano fatti anche dai giovanissimi, probabilmente le ha fatto molto ...

È morta Raffaella Carrà, aveva 78 anni. Iapino: «Una malattia ha attaccato il suo corpo» - La presentatrice e showgirl è morta a 78 anni in seguito a una malattia che 'da qualche tempo aveva… - È morta Raffaella Carrà, ultima grande soubrette conosciuta in tutto il mondo. Si è spenta dopo una breve malattia…

'Un grande gesto d'amore per i suoi fan, non voleva che lane offuscasse il ricordo', è stato spiegato. "Nipoti e grandi amori?".Carrà, nodo - eredità: a chi finirà tutto il suo ...- - >Carrà, il lungo addio: la camera ardente in Campidoglio. Pippo Baudo e Renzo Arbore:... Quali altri tabù vuole far saltare? 'Molti pazienti credono l'aver avuto lasia colpa ...Della sua malattia non ha voluto parlare, come spiega anche Barbara Boncompagni, che è stata tra le poche a salutare Raffaella e a stare al suo fianco in questo ultimo periodo. Della sua malattia non ...Una malattia debilitante che Raffaella aveva scelto di nascondere fino all’ultimo, fino a quando la stessa malattia se l’è portata via per sempre. Secondo quanto trapelato, la regina dello spettacolo ...