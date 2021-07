La guerra di Nina

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 8 luglio 2021) Quando ci si innamora, cosi come quando si fa una rivoluzione, si entra in una sorta di estasi in cui è la speranza a prevalere, comprendendo tutto ciò che seguirà. Lo sa molto bene la giornalista Imma Vitelli, che si è occupata a lungo dei conflitti in Libano, Afghanistan, Siria e in altri posti, vivendo per dieci anni in Medio oriente. “Come il cuore, anche laconosce ragioni che la ragione non comprende”, scrisse James Hillman in uno dei suoi saggi più amati, Un terribile amore per la(Adelphi), ricordandola come pulsione primaria della nostra specie, dotata cioè di una carica libidica non inferiore a quella di altre pulsioni che la ...