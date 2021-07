La guerra di domani 2: i produttori stanno pensando allo sviluppo del film (Di giovedì 8 luglio 2021) Dopo il successo ottenuto in streaming, La guerra di domani 2, sequel del film con Chris Pratt, potrebbe presto entrare in fase di sviluppo. La guerra di domani 2 sembra destinato a venir realizzato: Skydance e Amazon Studios stanno parlando della possibilità di sviluppare un sequel del film con star Chris Pratt. Il sito Deadline ha riportato la notizia che il successo ottenuto dal progetto, che ha debuttato in streaming in oltre 240 nazioni, sembra aver convinto i produttori a valutare la realizzazione di un secondo capitolo della storia. ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 8 luglio 2021) Dopo il successo ottenuto in streaming, Ladi2, sequel delcon Chris Pratt, potrebbe presto entrare in fase di. Ladi2 sembra destinato a venir realizzato: Skydance e Amazon Studiosparlando della possibilità di sviluppare un sequel delcon star Chris Pratt. Il sito Deadline ha riportato la notizia che il successo ottenuto dal progetto, che ha debuttato in streaming in oltre 240 nazioni, sembra aver convinto ia valutare la realizzazione di un secondo capitolo della storia. ...

