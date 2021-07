La Giamaica svela i nomi della squadra di atletica per Tokyo 2020

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 8 luglio 2021) Manca poco meno di un mese all’inizio dei Giochi Olimpici in Giappone e ogni paese sta cominciando are idegli atleti che lo rappresenteranno alle Olimpiadi. Anche laha da pocoto i rappresentantisuadiche parteciperanno a. Tra questi, in campo femminile, c’è la reginavelocità Shelly-Ann Fraser-Pryce.: chi sono gli atleti che andranno a? Insieme a Fraser-Pryce, alla sua quarta ...