La frecciatina di Spalletti a Totti: "La Serie? Potevo dargli due scene per fare il botto'' (Di giovedì 8 luglio 2021) Durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo tecnico del Napoli, Luciano Spalletti ha mandato una frecciatina a Francesco Totti riguardo la sua Serie tv ''Speravo de morì prima'' che ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 8 luglio 2021) Durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo tecnico del Napoli, Lucianoha mandato unaa Francescoriguardo la suatv ''Speravo de morì prima'' che ...

Advertising

DucadiMolinelli : #Mourinho manda una frecciatina all’#Inter #Spalletti smerda #Auriemma A questo punto temo la presentazione di… - ilgiornale : Il nuovo allenatore del Napoli manda una frecciatina a Totti sulla serie tv ''Speravo de morì prima'' che racconta… - romatube_it : ??? Oggi è tempo di conferenze stampa ?? Dopo quella di #Mourinho, è andata in scena quella di #Spalletti a Napoli… - shopgirl0731 : a me sinceramente il fatto che #Spalletti sia stato volutamente a spasso due anni per sfruttare fino all’ultimo cen… - GiusCandela : Mourinho contro Conte, Spalletti e la frecciatina a Totti: oggi fa caldo, in tutti i sensi. -