La frecciatina di Spalletti a Totti: "La Serie? Potevo dargli due scene per fare il botto"

Il nuovo allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, nella conferenza stampa di presentazione, ha parlato anche di come è stato rappresentato nella Serie tv su Totti: "Sono felice di avergli fatto fare una fiction, ma potevano farla anche solo con contenuti su di lui. Me l'avessero chiesto avrei fatto vedere un paio di cose anche io che avrebbero contribuito all'audience. Mi dispiace che abbia ricevuto delle critiche, ma non voglio dire altro".

