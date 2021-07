La Fondazione Einaudi: 'Pubblicare il numero dei deceduti tra i vaccinati' (Di giovedì 8 luglio 2021) La Fondazione Einaudi ha avviato una nuova campagna di informazione affinché il Ministero della Salute renda finalmente disponibili, in modo facilmente intellegibile, il numero dei cittadini deceduti ... Leggi su globalist (Di giovedì 8 luglio 2021) Laha avviato una nuova campagna di informazione affinché il Ministero della Salute renda finalmente disponibili, in modo facilmente intellegibile, ildei cittadini...

Advertising

Nemomnis : Ancora più patetico. @RoccoTodero, tra un tweet e l'altro su DDL Zan, insieme agli amici della Fondazione Einaudi f… - globalistIT : - LucaMainoldi : La Fondazione Einaudi avvia una nuova campagna di informazione per far sì che il Ministero della Salute renda final… - AttilaAzureRive : @andrpiazza @fleinaudi @ChiaraFerragni Lei mi sembra confuso. 1. La Fondazione Einaudi non è un partito 2. La loc… - nexusSEI_6 : @AlleviLaura @conteDartagnan Non bullarti nemmeno tu, però... Al test Fondazione Einaudi anch'io esco sempre 'libe… -