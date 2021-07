La dura risposta dell’Unione europea alla legge anti-LGBT ungherese (Di giovedì 8 luglio 2021) «Possiamo congratularci con Orbán: ha vinto il campionato europeo dell’omofobia», dice provocatoriamente la deputata liberale olandese Sophie in ‘t Veld. Da oggi in Ungheria è in vigore una controversa legge sulla protezione dei bambini: una misura legittima per tutelare l’educazione secondo il governo di Budapest, un inaccettabile attacco ai diritti delle persone omosessuali secondo le istituzioni dell’Ue, che ne chiedono a gran voce il ritiro. Già le prime reazioni alla norma erano state molto dure. L’ultimo Consiglio europeo ha visto diversi capi di Stato e di governo criticare il loro omologo ungherese, arrivando in alcuni casi a ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 8 luglio 2021) «Possiamo congratularci con Orbán: ha vinto il campionato europeo dell’omofobia», dice provocatoriamente la deputata liberale olandese Sophie in ‘t Veld. Da oggi in Ungheria è in vigore una controversasulla protezione dei bambini: una misura legittima per tutelare l’educazione secondo il governo di Budapest, un inaccettabile attacco ai diritti delle persone omosessuali secondo le istituzioni dell’Ue, che ne chiedono a gran voce il ritiro. Già le prime reazioninorma erano state molto dure. L’ultimo Consiglio europeo ha visto diversi capi di Stato e di governo criticare il loro omologo, arrivando in alcuni casi a ...

