La Corte Suprema conferma Israele come Stato - nazione ebraica

Advertising

Agenzia_Ansa : Bill Cosby è stato scarcerato, è un uomo libero dopo l'annullamento della condanna da parte della Corte Suprema… - Umbro1960 : RT @mau_or_: La Corte Suprema israeliana conferma la legge razzista e discriminatoria ebraica sullo stato-nazione, una delle 'leggi più raz… - mau_or_ : La Corte Suprema israeliana non ha protetto i palestinesi dalle leggi più razziste del mondo dalla seconda guerra m… - mau_or_ : L'unico parere contrario è stato emesso dall'unico giudice arabo del tribunale, il giudice Kara. La Suprema Corte… - mau_or_ : 'Oggi, 8 luglio 2021, la Corte Suprema israeliana, con una decisione per 10 a 1, ha confermato la Legge fondamental… -

Ultime Notizie dalla rete : Corte Suprema

TGCOM

I giudici della sesta sezione penale dellahanno quindi respinto la richiesta avanzata dalla procura generale , rappresentata dal Pg Perla Lori , che chiedeva nei confronti di Alemanno ...( L'INCHIESTA ) La sentenza I giudici della sesta sezione penale dellahanno respinto le richieste avanzate oggi dalla procura generale di Roma che chiedeva la conferma della condanna a ...La Corte Suprema israeliana ha respinto con un voto quasi unanime il ricorso del 2018 contro le legge che sancisce Israele come "casa nazionale del popolo ebraico". Degli undici giudici presenti ...Per quanto riguarda l'accusa di traffico di influenze, l'ex primo cittadino dovrà sostenere un nuovo processo in Appello ...