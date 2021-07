La casa vivente

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 8 luglio 2021) Se ogni spazio architettonico è uno spazio esistenziale, allora la, prima di qualunque altra costruzione, rappresenta la struttura culturale che dà forma al nostro quotidiano. Per questo motivo, alla luce dei cambiamenti climatici e della necessità di nuove pratiche sociali connesse a essi, Andrea Staid propone un saggio di riflessione ecologica sul tema dell’abitare. Muovendo dal presupposto che “lo spazio in cui viviamo riunisce esigenze pratiche e funzioni simboliche” e che “costruiamo culturalmente – e quindi socialmente – ciò che immaginiamo”, Staid imposta una critica duplice all’abitare contemporaneo. Per prima cosa, oggi, laha ...