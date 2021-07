Kayla Thornton dall'Egitto all'Italia: vestirà la maglia della Reyer (Di giovedì 8 luglio 2021) L'Umana Reyer Venezia ha il piacere di annunciare che Kayla Thornton vestirà la maglia delle Campionesse d'Italia nella stagione 2020/21. Nata il 20 ottobre 1992 in Germania (dove suo padre Lewis ... Leggi su veneziatoday (Di giovedì 8 luglio 2021) L'UmanaVenezia ha il piacere di annunciare cheladelle Campionesse d'nella stagione 2020/21. Nata il 20 ottobre 1992 in Germania (dove suo padre Lewis ...

