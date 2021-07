Kate Middleton dà forfait: Mary di Danimarca prende il suo posto con lo stesso look (Di giovedì 8 luglio 2021) Kate Middleton ha dato forfait a Wembley per la semifinale di Euro 2020 tra Inghilterra e Danimarca. Costretta all’autoisolamento, non ha potuto accompagnare William allo stadio, ma a prendere il suo posto ci ha pensato Mary di Danimarca che si è presentata con una giacca rossa, pericolosamente simile a quella indossata dalla Duchessa di Cambridge ai quarti di finale. Kate Middleton è stata messa fuori gioco dopo essere entrata in contatto con una persona positiva lo scorso venerdì. Per questo motivo, è stata costretta ad ... Leggi su dilei (Di giovedì 8 luglio 2021)ha datoa Wembley per la semifinale di Euro 2020 tra Inghilterra e. Costretta all’autoisolamento, non ha potuto accompagnare William allo stadio, ma are il suoci ha pensatodiche si è presentata con una giacca rossa, pericolosamente simile a quella indossata dalla Duchessa di Cambridge ai quarti di finale.è stata messa fuori gioco dopo essere entrata in contatto con una persona positiva lo scorso venerdì. Per questo motivo, è stata costretta ad ...

Mary di Danimarca in blazer rosso non porta fortuna ai danesi Anche Kate Middleton la scorsa settimana, prima di ritirarsi in isolamento per essere venuta a contatto con un positivo, aveva indossato un blazer rosso Zara andato subito sold out per tifare la ...

