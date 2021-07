Juventus, Danilo annuncia il futuro di Cristiano Ronaldo (Di giovedì 8 luglio 2021) Il futuro di Cristiano Ronaldo sarà ancora con la maglia della Juventus: parola di… Danilo. Il portoghese è reduce da Euro 2021, Cr7 non è riuscito a trascinare il Portogallo. In generale l’ultima stagione non è stata entusiasmante dal punto di vista personale e di squadra. La Juventus non è riuscita a confermarsi in campionato, in Champions League non è andata oltre gli ottavi di finale. L’ex Real Madrid si sente ancora un vincente ed il club bianconero è impegnato a costruire una squadra all’altezza. Il contratto di Cristiano Ronaldo con la ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 8 luglio 2021) Ildisarà ancora con la maglia della: parola di…. Il portoghese è reduce da Euro 2021, Cr7 non è riuscito a trascinare il Portogallo. In generale l’ultima stagione non è stata entusiasmante dal punto di vista personale e di squadra. Lanon è riuscita a confermarsi in campionato, in Champions League non è andata oltre gli ottavi di finale. L’ex Real Madrid si sente ancora un vincente ed il club bianconero è impegnato a costruire una squadra all’altezza. Il contratto dicon la ...

