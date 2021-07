Juventus | Cuadrado vede il rinnovo | incontro da fissare con Lucci

(Di giovedì 8 luglio 2021)vuole ilcon la Juve fino al 2023. I bianconeri devonol’con il suo agentevuole ilcon la Juve per un’altra stagione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’ala della Colombia avrebbe detto sì alla proposta di rinnovare fino al 2023 il contratto in scadenza nel 2022. Per definire il tutto però la Juve deveuncon il suo agente. L’ala bianconera avrebbe già dato il suo benestare alla permanenza a Torino. L'articolo proviene da ...

... contro il Perù " Juanè una delle priorità del calciomercato. Concluso il suo sesto anno in bianconero, l'esterno è uno dei punti fermi di Massimiliano Allegri che, almeno secondo ...Un episodio che a molti tifosi, soprattutto su Twitter, ha ricordato quanto avvenuto a maggio frae Perisic nella sfida fra Inter e. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ...Cuadrado vuole il rinnovo con la Juve fino al 2023. I bianconeri devono fissare l’incontro con il suo agente Lucci Cuadrado vuole il rinnovo con la Juve per un’altra stagione. Secondo quanto riportato ...Calciomercato Juventus: le voci, le notizie, le indiscrezioni sulle operazioni della società bianconera, aggiornate a oggi giovedì 8 luglio.