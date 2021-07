Juve Women, anche Arrivabene al raduno: via all'era Montemurro (Di giovedì 8 luglio 2021) Si parte. Il secondo ciclo Juventus Women, con a capo Joe Montemurro, muove i primi passi. Al raduno nel centro sportivo di Vinovo è arrivato anche il neo amministratore delegato bianconero Maurizio ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 8 luglio 2021) Si parte. Il secondo ciclontus, con a capo Joe, muove i primi passi. Alnel centro sportivo di Vinovo è arrivatoil neo amministratore delegato bianconero Maurizio ...

Ultime Notizie dalla rete : Juve Women Juve Women, anche Arrivabene al raduno: via all'era Montemurro Si parte. Il secondo ciclo Juventus Women, con a capo Joe Montemurro, muove i primi passi. Al raduno nel centro sportivo di Vinovo è arrivato anche il neo amministratore delegato bianconero Maurizio Arrivabene, insieme al direttore ...

Calcio, la siracusana Roberta Aprile alla Juventus: difenderà la porta bianconera A difendere la porta delle Juventus Women sarà la siracusana Roberta Aprile. Figlia d'arte, il papà Luca ha difeso i pali di Palermo e ... avendo la meglio, in finale, proprio sulla Juve. Dopo due ...

Juve Women, nuova stagione al via: programma, ritiro e convocate Tuttosport Serie A Femminile, la Juventus Women ha radunato oggi 25 giocatrici È già tempo di raduni per i club che si apprestano a disputare il prossimo campionato di serie A Femminile. Sarà un torneo molto difficile, con tre retrocessioni dirette su dodici iscritte. La Juventu ...

Juventus Women, incontro con Arrivabene e Braghin a Vinovo Juventus Women, incontro con Arrivabene e Braghin a Vinovo per l’inizio del raduno estivo. I dettagli Primo giorno di scuola per la Juventus Women che oggi a Vinovo ha incontrato l’amministratore dele ...

