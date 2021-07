Juric: “Voglio creare un Toro forte, vedo prospettiva nella squadra. Belotti? Deve decidere lui se restare o no” (Di giovedì 8 luglio 2021) In mattinata il primo allenamento, oggi la prima conferenza: Ivan Juric si presenta così al Torino. Queste le sue prime dichiarazioni da tecnico dei granata. “Quando fai due anni come il Toro, vuol dire che ci sono problemi vari. Devi partire da questo, non devi illudere: si parte per migliorare e portare un calcio propositivo e aggressivo, facendo passi in avanti. Adesso dire un obiettivo non ci sta. Perché il Torino? La rosa migliorerà, Vagnati cercherà giocatori con queste caratteristiche per lavorare al meglio. vedo prospettiva, è uno stimolo per far crescere la società e migliorarsi. Sicuro che il presidente sarà ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 8 luglio 2021) In mattinata il primo allenamento, oggi la prima conferenza: Ivansi presenta così al Torino. Queste le sue prime dichiarazioni da tecnico dei granata. “Quando fai due anni come il, vuol dire che ci sono problemi vari. Devi partire da questo, non devi illudere: si parte per migliorare e portare un calcio propositivo e aggressivo, facendo passi in avanti. Adesso dire un obiettivo non ci sta. Perché il Torino? La rosa migliorerà, Vagnati cercherà giocatori con queste caratteristiche per lavorare al meglio., è uno stimolo per far crescere la società e migliorarsi. Sicuro che il presidente sarà ...

Advertising

ottovanz : RT @TorinoFC_1906: ??? | CONFERENZA Juric: 'Voglio che la squadra giochi in maniera più aggressiva, entrando in campo con meno paura e affr… - ottovanz : RT @TorinoFC_1906: ??? | CONFERENZA Juric: 'La mia sensazione è che molti calciatori abbiano giocato al di sotto delle loro possibilità in… - Toro_News : ??? #Juric: 'Ora voglio parlare con tutti, avere sensazioni chiare, poi prenderemo le decisioni. La cosa peggiore è… - Toro_News : ??? #Juric: 'Lo spirito e la voglia possono sopperire a certe mancanze. Al momento ho detto alla società: bloccate t… - AliAdilAlkhfaji : RT @TorinoFC_1906: ??? | CONFERENZA Juric: 'Voglio che la squadra giochi in maniera più aggressiva, entrando in campo con meno paura e affr… -